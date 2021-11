Settore opere pubbliche: raddoppio degli importi in Sicilia

La ripresa del settore delle opere pubbliche è una realtà in Sicilia: a documentarlo è l’analisi dell’Osservatorio di Ance Sicilia sui bandi di gara pubblicati, che rileva per quest’anno un raddoppio degli importi proposti al mondo delle costruzioni rispetto al 2020. «Dopo un decennio di profonda crisi e di confusione legislativa e amministrativa – si legge nel Rapporto – finalmente gli ultimi 4 anni in Sicilia hanno portato una ripresa del mercato delle opere pubbliche. I dati dell’Osservatorio riportano che le gare per progettazioni in Sicilia sono salite dalle 472 del 2017 per 79 milioni di euro alle 826 nel 2018 per 96 milioni, e ancora alle 931 nel 2019 per 101 milioni. Nel 2020 sono calate del 20% come numero, ma sono cresciute dell’80% come importi. Forte slancio al comparto lo hanno poi dato gli interventi finanziati con il “Superbonus 110%”: allo scorso 31 ottobre la Sicilia era al sesto posto nella classifica nazionale con 4.328 cantieri asseverati per 695 milioni di euro. Riguardo agli appalti, i bandi di gara pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione sono passati da 121 del 2017 per 176 milioni di euro a 228 del 2019 per 357 milioni. L’incremento degli importi è stato del 63% nel 2018 e del 24% nel 2019. Nel 2020, a causa della pandemia, la perdita è stata contenuta nel -10%. Invece, analizzando tutti i bandi rilevati dall’Osservatorio di Ance Sicilia relativi anche alle stazioni appaltanti nazionali, il salto è da 1.411 gare del 2017 per 1,1 miliardi a 1.794 gare del 2020 per 3 miliardi e 975 milioni. L’incremento per importi è del 20% nel 2018, del 28% nel 2019 e del 121% nel 2020. La tendenza al raddoppio è proseguita nei primi otto mesi di quest’an – no: i lavori posti in gara sono stati 1.201 in tutto per un miliardo e 944 milioni, a fronte di 1.093 bandi per 1,95 miliardi dello stesso periodo del 2020 (+9,88% le gare e +77,54% gli importi).