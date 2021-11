L’incidenza dei contagi covid è cresciuta in Sicilia nell’ultima settimana. Ragusa provincia sicura

L’incidenza dei contagi è cresciuta in Sicilia nell’ultima settimana, raggiungendo quota 71 nuovi casi su 100.000, ma restano stabili i tassi di occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva che in area medica. Lo rileva il bollettino settimanale del dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute. I nuovi casi sono stati 439 in più rispetto alla settimana precedente e le province più a rischio sono Messina con 106,7 nuovi casi su 100.000 abitanti, Catania (105) e Siracusa (87,2). L’incidenza più alta considerata per età, si registra nella fascia scolare tra 6-10 anni e 11-13 anni. Ragusa insieme ad Enna è tra le province più sicure. Nell’87% dei casi i ricoverati non sono vaccinati o lo sono con una sola dose. Resta stabile la letalità. I vaccinati con almeno una dose sono l’81,65% del target regionale, gli immunizzati con ciclo completo il 79,03%, mentre i soggetti che hanno ricevuto una dose addizionale o booster, sono 159.940. Il 18,35% del target rimane ancora da vaccinare. Negli ultimi sette giorni si registra una lieve flessione delle prime dosi somministrate (-4,61%).