Nuovo obbligo di mascherine all’aperto in Sicilia. Il covid fa paura a Natale

Obbligo di mascherina confermato e tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci vuole tamponare così la curva in crescita del virus in vista del Natale. In vista delle festività natalizie potrebbero essere introdotte misure ancora più drastiche ma tutto dipenderà dall’andamento dei contagi. L’ordinanza firmata da Musumeci prevede il tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia da Germania e Gran Bretagna, dove i contagi sono di nuovo fuori controllo, e mascherina all’aperto nei luoghi affollati per tutti gli over 12. L’ordinanza è valida fino al 31 dicembre ed introduce l’obbligo di sottoporsi al tampone, nei porti e aeroporti siciliani, anche per i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, negli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi. Viene inoltre ribadito l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati per tutti i cittadini con più di 12 anni. Un obbligo che già esiste in zona bianca, dove l’uso della mascherina è obbligatorio in situazioni di assembramento anche all’aperto.