La Sicilia ha solo un mese di tempo per evitare la zona gialla

C’è un mese di tempo per invertire la rotta. La Sicilia rischia di ritrovarsi in zona gialla alla viglia del Natale con tutti i risvolti, oltre che sanitari, socio economici del caso. La data stimata dagli esperti per il cambio di colore è quella del 15 dicembre se ricoveri e incidenza dei casi continuano con il ritmo di queste ultime settimane. Sono Catania, Messina e Siracusa a spingere in alto i numeri mentre Ragusa ed Enna con 11 e 6 casi rispettivamente sono le provincie più virtuose. I contagi sono in lieve ma continua crescita come dimostrano i 604 casi di giovedì rispetto ai 512 di mercoledì Per fortuna, tuttavia, resta stabile invece la pressione negli ospedali: sono 321 i ricoverati in area medica, con un aumento di una sola unità rispetto a mercoledì; in terapia intensiva invece sono 47 i posti letto occupati (-3), con un ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. La pressione sugli ospedali è sotto controllo perché negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane è cresciuto il numero dei vaccinati.