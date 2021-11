Superano di nuovo i 500 i nuovi contagi in Sicilia. 11 i morti. 15 i nuovi ricoveri in ospedale. L’isola è al quarto posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 883 casi, al secondo posto la Lombardia con 849 casi casi, al terzo posto il Lazio con 773 casi. Situazione sostanzialmente stabile nel Ragusano dove i positivi sono un centinaio.