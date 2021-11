In Sicilia corre per la prima volta il Freccia Bianca sui binari

Il servizio Freccia è arrivato per la prima volta arriva in Sicilia: meglio tardi che mai. Ma attenzione: non è un treno ad alta velocità, ma bisogna pur sapersi accontentare. Nella situazione da terzo mondo che caratterizza le ferrovie siciliane, l’arrivo del Freccia Bianca è un po’ come il teletrasporto: bello e impossibile. Con questo servizio tuttavia si riducono i tempi di percorrenza e si accorciano le distanze. L’obiettivo resta quello di investire con fondi nazionali ed europei in una sinergica attività fra Stato e Regione per migliorare la linea ferroviaria in Sicilia. Più facile che si concretizzi prima il teletrasporto.