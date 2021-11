Al via il concorso “Coesione Sud” per 313 nuovi posti in Sicilia

Fino al 15 novembre è possibile presentare la domanda di ammissione al concorso “Coesione Sud” per 313 posti di funzionari in Sicilia, su un totale di 2022 posti a livello nazionale. Il bando di concorso riguarda 3 profili professionali diversi, da assumere a tempo determinato. 1.270 funzionari esperti tecnici con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione; 733 funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo; 19 funzionari esperti analisti informatici. In Sicilia sono disponibili 234 posti per funzionari tecnici, 78 posti per funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo e 1 per funzionari esperti analisti informatici. I nuovi assunti si occuperanno del coordinamento nazionale degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e da quella nazionale in riferimento ai cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La domanda deve essere presentata entro le 14 del prossimo 15 novembre 2021 tramite SPID, collegandosi alla piattaforma Step-One 2019. Il concorso prevede lo svolgimento di una sola prova scritta, distinta per i diversi profili professionali, da effettuarsi tramite strumenti digitali, in sedi decentrate e con più sessioni, e una valutazione dei titoli dei candidati risultati idonei. La prova scritta saranno test composti da 40 domande con risposta multipla da effettuarsi in sessanta minuti. Il punteggio minimo per arrivare all’idoneità è di 21/30. Per ogni risposta esatta saranno attribuito 0,75 punti, per ogni mancata risposta 0 punti, per ogni risposta errata verranno sottratti 0,2 punti. L’accertamento della conoscenza teorica e pratica dell’inglese e dell’informatica sarà comune a tutti i profili professionali richiesti.