Alluvioni: in arrivo 16 milioni per la pulizia di fiumi e torrenti

In arrivo quasi 16 milioni di euro destinati ad un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali in Sicilia contro il rischio alluvioni, predisposto dal dipartimento tecnico regionale. Sono 63 le nuove opere programmate, così suddivise: 12 nel Messinese, 10 nelle province di Ragusa e Siracusa, 7 in quelle di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, 6 nel Catanese, 3 nel Palermitano e una sul territorio di Enna. Nel frattempo sono circa una cinquantina i lavori contro il rischio idraulico già portati a termine, impegnando circa 80 milioni di euro.