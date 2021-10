Tragedia coniugi di Scordia travolti dalla furia del maltempo

Strade trasformate in alvei di fiumi in piena per la pioggia battente, con acqua a fango che veloci travolgono e trasportano alberi, auto e persone, invadendo case, garage e negozi e allagando vie di collegamento e campagne. È l’effetto di un’alluvione accompagnata da violente raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 chilometri l’ora, classificata come «Uragano Mediterraneo», che si è abbattuto sulla Sicilia causando due vittime a Scordia, paese della Piana di Catania che è stato il territorio maggiormente colpito facendo registrare un morto e una persona dispersa. A perdere la vita è stato Sebastiano Gambera, un agricoltore in pensione di 67 anni. La dispersa è sua moglie, Angela Caniglia, di 61 anni. Erano rientrati in paese da una visita a un familiare malato a Catania quando sono scesi dalla loro auto, una Ford Fiesta, e sono stati travolti dalla furia dell’acqua. A lanciare l’allarme altri automobilisti che erano rimasti bloccati nelle loro vetture «circondate» da acqua e fango e che sono stati soccorsi e «liberati» dai vigili del fuoco. Il corpo dell’uomo è stato trovato in un agrumeto lontano da dove era stata segnalata la scomparsa. Nella zona continuano le ricerche della donna in uno scenario impressionante: auto ridotte ad ammassi di lamiera, altre sottosopra in mezzo ad acqua e fango e altre ancora sui binari del treno. Mentre è difficile anche per i soccorritori muoversi sul terreno scosceso e argilloso e le campagne allagate. Per i meteorologi quello che ha colpito la Sicilia può essere classificato come «uragano mediterraneo» che sta impattando anche sulla Calabria, e in particolare in provincia di Reggio. Per il forte maltempo in Sicilia ed in Calabria, i vigili del fuoco hanno eseguito 580 soccorsi nelle ultime 24 ore. La maggior parte, circa 400, nell’area orientale dell’isola, concentrati per lo più nelle province di Catania e Siracusa.