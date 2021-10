Gli allevatori siciliani protestano ancora per il prezzo del latte: resta sempre troppo basso

Il prezzo corrisposto ai produttori risulta inferiore ai costi di produzione. È questo il campanello d’allarme lanciato dal presidente della Cia Sicilia Orientale Giuseppe Di Silvestro, rivolto all’assessore siciliano delle Politiche Agricole Toni Scilla, dopo il mancato accordo della filiera lattiero casearia al ministero dell’Agricoltura. In Sicilia il comparto latte conta 750 allevamenti solo di bovini, oltre a 1.182 caprini, ma si rischia il collasso dell’intero settore, che pesa circa il 12 per cento sull’industria alimentare e conta circa 26 mila aziende in tutta Italia. “Di recente l’aumento dei costi di produzione del latte bovino dovuto ad un significativo aumento dei costi delle materie prime, diretti e indiretti – sottolinea Di Silvestro – comporta l’urgente necessità di un importante aumento del prezzo del latte alla stalla. È evidente la debolezza del potere contrattuale degli allevatori e dell’intero sistema latte italiano. Tutte le parti presenti all’incontro Ministeriale, compresa la Grande Distribuzione, hanno riconosciuto la crisi del settore, ma la parte industriale non sembra intenzionata a riconoscere l’aumento del prezzo del latte alla stalla, nonostante stia beneficiando di un periodo positivo dell’export dei formaggi italiani e nonostante le contrattazioni per il latte spot delle ultime settimane registrino quotazioni molto interessanti, con importi superiori ai 46 centesimi al litro”.