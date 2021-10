Covid: in Sicilia 286 contagi e 7 morti. Catania ancora sopra i 100 casi

Il covid fa registrare 286 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.441 tamponi, con un tasso di positività pari all’1,9%. Resta in calo la curva epidemiologica, anche se la frenata della discesa prosegue ed è logico aspettarsi un cambio di rotta nei prossimi giorni proprio come sta accadendo nel resto d’Italia. Al momento l’Isola fa segnare un -10% di casi nell’ultima settimana, mentre l’incidenza si abbassa ulteriormente a 38. Altre 7 le vittime e 403 i nuovi guariti. Lieve incremento dei pazienti ricoverati negli ospedali: sono 266 quelli in area medica covid, 3 in più rispetto a giovedì; 48 invece i posti letto occupati in terapia intensiva (-1) con un solo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. La provincia con più contagi è ancora quella di Catania, che mette a referto 116 positivi. Questi i numeri delle altre province: Siracusa 46, Palermo 42, Enna 30, Agrigento 25, Messina 10, Ragusa 7, Caltanissetta 6 e Trapani 4. Gli attuali positivi nell’Isola sono 6.682, di cui 6.368 in isolamento domiciliare.