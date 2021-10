Aumentano a dismisura prezzi gpl e metano: utenti arrabbiati

Salgono i prezzi sulla rete carburanti secondo i dati di Quotidiano Energia: in evidenza il gpl (il cui aumento interessa anche l’utilizzo domestico tramite bombole), per effetto dell’aumento dei prezzi di contratto per ottobre. Soprattutto il metano auto, sotto la spinta dell’impennata delle quotazioni di gas, è in pratica raddoppiato, superando i 2 euro al chilo. Più contenuta risulta la corsa dei prezzi di benzina e diesel. La crescita del prezzo del metano, secondo il presidente di Assoutenti Furio Truzzi, non è determinata solo dal rincaro delle materie prime sui mercati internazionali, ma anche dalla non equa distribuzione dei distributori nel territorio nazionale. In Italia, infatti, si contano poco più di 1.500 pompe che erogano metano, ma la loro distribuzione sul territorio non è affatto omogenea: in Sicilia sono presenti appena 52 pompe, mentre la Lombardia, che ha circa il doppio degli abitanti della Sicilia, ha il quadruplo degli impianti, 234 in totale, di cui 210 operativi. L’Umbria, con poco meno di un milione di abitanti, ne conta 48, poco meno dell’Isola. Il contrasto maggiore si registra con L’Emilia Romagna, che conta 239 pompe attive ma quasi mezzo milione in mezzo di abitanti in meno. Altre regioni con numeri alti sono il Piemonte, con 98 pompe, la Toscana, con 146 impianti. Fanalino di coda è invece la Sardegna, in cui sono presenti 3 pompe ma nessuna di queste è attiva.