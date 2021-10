Elezioni: il risultato siciliano conferma la disaffezione al voto

Il centro sinistra va, il centro destra rallenta. Il risultato siciliano conferma la disaffezione al voto con appena il 56,66% degli elettori (304.455 votanti) con la provincia di Messina al 63%, prima tra tutte le 9 dove si è votato. Il dato politico dice che dove l’alleanza giallorossa si è presentata ha fatto centro. Il risultato di Caltagirone che ha eletto Fabio Roccuzzo contro il centro destra unito dice tutto ed è un segnale per i rispettivi schieramenti. Per il sottosegretario grillino Giancarlo Cancelleri “E’ l’avviso di sfratto al governo Musumeci perché dimostra che la coalizione del M5S-Pd e forze di sinistra battono il centrodestra anche se unito”. Il M5S può andare orgoglioso anche per l’elezione bis di Domenico Surdi ad Alcamo mentre a Vittoria, San Cataldo, Rosolini e Lentini sarà ballottaggio con il candidato del Pd. Il centrodestra accusa il ritardo anche in quei comuni in cui arriva ai ballottaggi. A Noto stravince Corrado Figura ed a Pachino Carmela Petralito fa sorridere il centrodestra, eletta al primo turno.