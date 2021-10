Amministrative in Sicilia: tiene il centro sinistra, ma Pachino va al centro destra

In Sicilia il dato politico rilevante di questa tornata di amministrative ai tempi del covid è la tenuta del centro sinistra nei centri più importanti, dove Lega e Fdi sono sconfitti sonoramente. Succede così a Caltagirone dove l’asse giallorosso porta Fabio Roccuzzo alla guida di palazzo S. Giacomo. “Caltagirone è il modello da seguire in Sicilia – dice il sottosegretario grillino Giancarlo Cancelleri – e costituisce l’avviso di sfratto al governo Musumeci perché dimostra che la coalizione del M5S e Pd e forze di sinistra battono il centrodestra anche se unito”. Ad Alcamo, roccaforte grillina, è Domenico Surdi che prevale portando il M5S alla conferma. Il centro destra elegge Carmela Petralito al primo turno a Pachino (foto). La Sicilia non ha dimostrato grande entusiasmo per le elezioni nonostante si trattasse di eleggere sindaci e consiglieri comunali e quindi si pensava che il voto locale avesse potuto portare gli elettori alle urne. Ha votato il 56,66% ovvero un elettore su 2.