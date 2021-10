Sicilia in zona bianca da sabato. Copertura vaccinale buona

La Sicilia in zona bianca già da sabato, con 2 giorni d’anticipo rispetto all’originaria data di lunedì 11 ottobre. Ciò è stato possibile grazie ai dati del nuovo bollettino settimanale sull’andamento del covid in Sicilia e che contiene sia dati epidemiologici che quelli relativi alla vaccinazione. E’ in pratica trascorso il 14° giorno in cui la Sicilia rientra nei parametri della fascia di minor rischio e difatti i nuovi casi sono diminuiti di un ulteriore 18% in una settimana. Ora si punta entro fine mese ad arrivare all’obiettivo dell’80% della copertura vaccinale della popolazione.