Allerta meteo arancione della protezione civile nel Ragusano

La protezione civile fa sapere che “la tempesta che ha colpito Palermo e zone limitrofe si è spostata verso la Sicilia tirrenica orientale”, emanando di conseguenza allerta arancione. Temporali sono quindi previsti anche nel Ragusano per le prossime 48 ore e si raccomanda dunque la massima prudenza negli spostamenti. I rovesci, come accaduto di recente, potrebbero presentarsi con particolare intensità in zone sparse. L’intera provincia iblea è stata nelle ultime ore spazzata da fortissime raffiche di vento simili ad una tromba d’aria che hanno causato danni ingenti soprattutto lungo la fascia trasformata dell’Ipparino, dove insistono serre e aziende agricole.