A Lampedusa i migranti sbarcano ormai con le pecore appresso

Tra i 13 migranti tunisini sbarcati la scorsa notte a Lampedusa c’era stavolta addirittura anche una pecora, portata con il “compito” di fornire con il suo latte il giusto nutrimento per affrontare la la navigazione nel Mediterraneo. i 13 migranti tunisini erano stati intercettati su una barca a 20 miglia al largo di Lampedusa: tra loro 2 donne e 3 minori, oltre alla pecora, al momento collocata in quarantena in un angolo dell’hotspot, all’interno di un piccolo recinto.