Rincari di luce, gas e carburante: stangata da 1.480 euro

Si tradurranno in una stangata di 1.480 euro a famiglia i rincari di luce, gas e carburante: lo sostiene il Codacons. “L’autunno porta con se una raffica di aumenti per le famiglie italiane – spiega il prof. Francesco Tanasi, docente dell’Università San Raffaele Roma e Segretario Nazionale Codacons – l’Istat ha confermato il forte rialzo dell’inflazione che a settembre sale al +2,6%, mentre scattano gli aumenti delle bollette luce e gas, che salgono rispettivamente del +29,8% e +14,4%. A tali incrementi vanno aggiunti i maggiori costi per i rifornimenti di carburante, con benzina e gasolio che costano oggi oltre il 20% rispetto allo scorso anno”. Un’ondata di rincari, che, per il Codacons, costerà dunque in media 1.480 euro a famiglia.