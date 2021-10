La Sicilia dovrà attendere altri 7 giorni per la zona bianca

Rispetto alle originarie previsioni, la Sicilia non tornerà in zona bianca da lunedì prossimo, ma dovrà attendere altri 7 giorni. Lo ha stabilito la cabina di regia nazionale, dopo aver preso atto che gli indicatori ospedalieri della Sicilia, al 23 settembre, sono sotto le soglie critiche, ma che servono comunque 2 settimane per confermare il dato. Per il declassamento è necessario infatti mantenere i parametri da zona bianca per almeno 14 giorni. Entrando in zona bianca già da lunedì prossimo, la Sicilia non avrebbe rispettato questo criterio, maturando questa condizione solo per 10 giorni. Da qui lo slittamento alla zona bianca per un’altra settimana.