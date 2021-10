Il covid si prende la vita di una mamma 31enne: salvo il neonato

Il virus si è presa la sua vita senza darle nemmeno il tempo di conoscere il neonato: ha destato dolore e commozione il caso di una 31enne di Pachino, morta di covid dopo aver lottato per settimane. La donna, che lascia il marito e 3 figli, si sarebbe ammalata lo scorso agosto, quando era al settimo mese di gravidanza. Per salvare il piccolo si è dovuto far ricorso ad un parto prematuro. Il piccolo sta bene, ma la mamma non ce l’ha fatta. In segno di lutto anche la campagna elettorale per le elezioni amministrative è stata sospesa.