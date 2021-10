Temporali in arrivo in gran parte della Sicilia con allerta diramata nelle scorse ore dalla protezione civile. IlMeteo.it ha sottolineato l’arrivo di “un graduale peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una perturbazione atlantica. I temporali interesseranno dunque quasi tutta la Sicilia, compreso il Ragusano, con rischi di rovesci sparsi nelle prossime 48-72 ore.