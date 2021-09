Corsa in Sicilia per l’esonero dal vaccino: oltre 20.000 richieste

Un “intasamento” imprevisto: sono 20.000 le richieste dei siciliani per avere un certificato di esonero dal vaccino. C’è chi chiede di non vaccinarsi per la psoriasi, chi per la pericardite, o per insufficienza renale, chi per problemi alla tiroide. A 2 settimane dall’entrata in vigore dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro è scattata la corsa per ottenere l’esenzione che deve essere, tuttavia, certificata dai medici sulla base di “specifiche condizioni cliniche documentate”. Non esiste, comunque, una lista di patologie ufficiali, ma tocca al medico valutare caso per caso, anche sulla base dello stato di salute del paziente. In Sicilia un milione di persone risulta essere senza nemmeno la prima dose di vaccino anti covid, ma le richieste inoltrate a medici di famiglia, pediatri e specialisti per l’esenzione fioccano. In alcuni casi, ha denunciato la Federazione italiana dei medici di medicina generale, i pazienti hanno fatto pressione anche con minacce per ottenere l’esenzione, adducendo tutta una letteratura “no vax”, che naturalmente non può essere presa in considerazione. Le Asp hanno istituito, dal loro canto, commissioni per verificare la veridicità e l’attendibilità di alcune certificazioni.