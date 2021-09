Il futuro dell’economia siciliana: sono 2 gli scenari possibili

Sono 2 gli scenari che si profilano per l’economia siciliana per l’anno in corso e quello che verrà. Entrambi prevedono una inversione di tendenza a partire dalle prossime settimane, quando la pandemia, auspicabilmente, comincerà a declinare. Il primo scenario è quello più favorevole perché si stima che il prodotto interno lordo (Pil) della Sicilia crescerà in breve tempo rispetto al 2020. Anche i consumi delle famiglie sarebbero destinati a crescere lievitando così di circa 100-200 milioni di euro, solo per la Sicilia, rispetto a quelli attuali. Sul fronte degli investimenti, il segmento delle costruzioni, grazie all’utilizzo del superbonus 110, si prevede una crescita del 10% circa- Il secondo scenario è quello meno positivo. Il recupero del Pil è previsto con note molto deboli, mantenendo un divario rispetto al 2019 di 1.664 euro, contro i 1.499 euro del quadro precedente. L’analisi di Confcommercio regionale auspica che sia il Governo nazionale sia quello regionale proroghino il blocco licenziamenti per tutto il 2021 e per parte del 2022 al fine di rimettere in piedi il tessuto economico e sociale della Sicilia. Confcommercio ricorda che con la legge finanziaria, il governo regionale ha destinato 200 milioni di euro ai Comuni, per assistenza alimentare alle famiglie più disagiate e ulteriori 100 milioni di euro per istituire, presso l’Irfis, un Fondo per il finanziamento al consumo per le famiglie. Previsti prestiti, in parte a fondo perduto, fino a 5.000 euro, a interessi zero. Confcommercio ha chiesto inoltre di supportare le imprese più sofferenti con interventi finanziari a fondo perduto e non con bonus e assistenza. In questo senso anche il mondo del credito, nel rispetto delle normative vigenti, può fornire al comparto una grande supporto.