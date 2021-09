Sospesi dal servizio e senza stipendio: si tratta degli operatori sanitari siciliani, tra cui alcuni del Ragusano, che non hanno ancora fatto il vaccino anti covid. Un bilancio complessivo di circa 190 sanitari sospesi in Sicilia. Per tutti loro ci sarà comunque tempo fino al 31 dicembre, così prevede al momento la direttiva nazionale, per fare il vaccino, dopodiché scatterà il licenziamento.