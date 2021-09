Clima pazzo in Sicilia: di nuovo estate, ma domenica temporali

Dopo le trombe d’aria che hanno causato morti a Pantelleria e danni e disagi a Catania, è tornato il bel tempo in Sicilia, grazie alla risalita dell’alta pressione che riprende posizione al centro del Mediterraneo ed è pronta a regalare un’altra settimana di estate. Un clima pazzo che ha riportato temperature alte che giovedì e venerdì prossimi potranno raggiungere i 36 gradi nelle aree interne e nelle città della costa sud orientale della Sicilia per via di un campo di alta pressione in estensione dal Mediterraneo occidentale verso quello centrale, come rilevano i meteorologi di 3B Meteo. Secondo le previsioni il tempo risulterà quindi stabile nella prima parte della nuova settimana sulle e le temperature aumenteranno di qualche grado per la risalita di correnti calde dal Nord Africa all’interno dell’anticiclone, con condizioni climatiche di fatto estive. In Sicilia l’alta pressione dovrebbe durare una settimana esatta con nuovi nubifragi che potrebbero concretizzarsi già domenica prossima.