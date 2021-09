Maltempo nel Siracusano con tromba d’aria a Rosolini che fa volare i tetti

Maltempo con diluvio e tromba d’aria nel Siracusano, per fortuna senza feriti. Ad essere particolarmente colpita la zona sud, dove si sono verificate criticità a Rosolini e nella zona di Noto, con un forte acquazzone anche ad Avola. Quasi un’ora di pioggia battente, pure nella zona di Palazzolo Acreide. Una piccola tromba d’aria durata pochissimi minuti si è registrata poco prima delle 17,30 a Rosolini. Una fortissima raffica di vento ha scoperto alcuni tetti di lamiera che coibentano gli edifici, finendo in strada. Fortunatamente, come accennato, la tromba d’aria non ha provocato danni alle persone. Anche a Noto una pioggia fortissima ha messo in difficoltà tanti automobilisti in transito verso Siracusa. Un acquazzone si è infine riversato tra Marzamemi e Pachino.