Vaccini in classe, test covid a casa per elementari e medie

Le nuove direttive sono state già spedite ai dirigenti scolastici e prevedono di estendere l’obbligo di green pass anche al personale non di ruolo e di organizzare la vaccinazione degli alunni direttamente a scuola. In più scatta un monitoraggio a campione anche nelle scuole elementari e medie, finora sfuggite ai test anti covid. Tutto questo per garantire un’apertura dell’anno scolastico quanto più tranquilla possibile in Sicilia. L’altra direttiva punta ad alzare i controlli nelle scuole elementari e medie, quindi è destinata ad alunni fra i 6 i 12 anni. Lo si farà attraverso i test salivari, previsti a campione e periodicamente in tutte le scuole. Il test salivare impone la collaborazione della famiglia perché consiste in una spugnetta che va masticata dal bimbo al risveglio e, una volta impregnata di saliva, va consegnata dalla mamma alla scuola che, avendo preso accordi con le Asp, la invierà ai laboratori di analisi. Resta in una zona grigia la gestione dei professori e del personale Ata che rifiuteranno di vaccinarsi (in Sicilia sono ancora circa 16.000 su 135.000). Qui le scelte della Regione si innestano nelle misure allo studio a Roma. Sarà comunque possibile accedere a scuola anche senza green pass ma presentando un tampone negativo rinnovato ogni 48 ore. La Regione proverà ad agevolare l’esecuzione dei tamponi prevedendone la gratuità, a differenza di quanto avviene oggi a livello nazionale. I docenti che arriveranno a scuola con un tampone scaduto non potranno accedere in classe.