Vaccini: 168 comuni “lumaca”. Spuntano le fasce nera e rossa

In Sicilia c’è ancora oltre un centinaio tra cittadine e paesi, e pure un capoluogo, in cui il ritmo di vaccinazione è talmente lento da lasciar prevedere che il target di almeno la prima dose al 75% dei residenti potrà essere raggiunto non prima di 2 mesi. In altri 68 centri, invece, la velocità è solo un po’ più sostenuta e la previsione è che si arrivi a una quota di vaccinazioni accettabile non prima di 5-8 settimane. Alla Regione sono così spuntate 2 nuove categorie: i comuni in fascia nera (quelli lentissimi) e i comuni in fascia rossa (quelli lenti). Si tratta di centri in cui la percentuale di vaccinati oscilla per ora fra il 50% e non più del 69% ma che in più mostrano una lentezza preoccupante nell’incremento di questa percentuale. Non sono dunque escluse ulteriori restrizioni in base a come evolverà la situazione.