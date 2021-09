E’ cominciato il nuovo anno scolastico per 689.000 siciliani

E’ cominciato oggi il nuovo anno scolastico. L’augurio di docenti, studenti e famiglie è che sia meno tormentato degli ultimi 2 anni nel corso dei quali le lezioni si sono tenute peer la massima parte in didattica a distanza e tra tante polemiche per i trasporti, l’insufficienza di aule e di presidi sanitari. Gli istituti scolastici siciliani si preparano ad accogliere 689.000 alunni ma la grande novità è che le lezioni si terranno in presenza. L’organizzazione complessiva delle lezioni, i moduli didattici e gli orari sono stati tra i temi dei collegi docenti che si sono tenuti sotto la guida dei dirigenti scolastici nella giornata di apertura. L’avvio, però, è stato ancora una volta “anomalo” perché per la condizione di zona gialla in Sicilia le riunioni si sono tenute a distanza. I docenti, il personale ed i dirigenti in via prioritaria sono alle prese con l’organizzazione delle entrate a scuola visto che nessuno potrà accedere nei locali scolastici senza Green Pass. Si attende la piattaforma ministeriale che consentirà di velocizzare tutte le procedure ma nel frattempo il personale delegato ricorrerà all’app utilizzata già per uffici pubblici, teatri e musei. Gli studenti siciliani saranno 13 mila in meno dello scorso anno ma il numero delle classi resterà invariato per cui l’affollamento diminuirà di conseguenza facilitando così il mantenimento delle distanze raccomandate.