Casi covid in costante crescita: da lunedì è zona gialla in Sicilia. Servirà davvero?

Da lunedì la Sicilia passa in zona gialla alla luce del fatto che i parametri, rispetto ad una settimana fa, sono tutti peggiorati. Secondo Agenas, infatti la Sicilia è ora all’11% di occupazione dei posti in terapia intensiva, con un rialzo di 2 punti. Il limite del 10% ora è stato superato. Ed è oltre soglia anche per quanto riguarda i ricoveri in area medica, stabile al 19%, rispetto al tetto del 15%. La curva epidemiologica non vuole scendere anzi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, come risulta dal report diffuso dal ministero della Salute 1.409 i nuovi positivi e l’Isola resta ancora una volta la regione più colpita dai contagi. I tamponi processati, tra molecolari e test rapidi sono stati 21.519, con un tasso di positività al 6,5%. Epicentro di contagi resta ancora la provincia di Palermo con 374 nuovi positivi, seguono Catania 314, Messina, 220, Siracusa 117, Ragusa 114, Trapani 25, Caltanissetta 92, Agrigento 90, Enna 63. La pressione sugli ospedali, come riferiscono anche in forma non ufficiale i medici impegnati in prima linea, non diminuisce e la tendenza è al peggioramento se non verranno adottate misure più stringenti. La zona gialla, al di là dell’aspetto strettamente cromatico e per le misure minime di prevenzione che comporta, non risolve il problema della diffusione e del contrasto al virus. Dice l’infettivologo Bruno Cacopardo del comitato tecnico scientifico regionale: “Non credo che nei prossimi giorni vedremo sostanziali cambiamenti le restrizioni della zona gialla sono praticamente ininfluenti. La curva dei contagi in Sicilia continua a crescere e penso che una certa inversione di tendenza si avrà quando diminuirà la pressione turistica, quando si ridurranno gli assembramenti. Neanche le nuove regole sul Green Pass in vigore in Italia dal primo settembre avranno effetti in questo senso. Osserviamo che i ricoveri iniziano a crescere dopo una settimana dall’impennata di contagi, dopo 15-21 giorni crescono le rianimazioni. Ciò significa che in terapia intensiva ci saranno problemi per almeno altre due settimane”.