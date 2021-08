Tratta Augusta Malta via mare: i tempi si allungano ancora

Non sarà operativa, nella migliore delle ipotesi, prima di novembre la nuova tratta Augusta Malta via mare tramite catamarano e che vede protagoniste Virtu Ferries, già da anni operante sulla tratta Pozzallo Malta, e Ponte Ferries. Martedì scorso, difatti, il Transport Malta, ovvero l’autorità competente per i trasporti a Malta, ha reso noto agli interessati che la banchina di ormeggio dei catamarani non potrà essere utilizzata prima della fine di ottobre. I lavori che interessano il tratto che va da Deep Water Quay a Wine Wharf si sono difatti prolungati oltre l’originario termine previsto e non potranno essere ultimati, salvo ulteriori imprevisti dell’ultim’ora, prima della fine del mese di ottobre. Un’altra lungaggine che si aggiunge al nodo principale della vicenda che verte sul rilascio della concessione per la banchina Roro nel porto di Augusta. I relativi permessi non sono difatti ancora stati rilasciati dalle autorità italiane competenti. L’iter, dunque, continua, ma i tempi si fanno ancora più lunghi perché ora si attendono anche gli sviluppi da Malta per potervi ormeggiare nell’ambito delle tratte da e per la Sicilia.