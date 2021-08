Piano urbanistico generale: contributi regionali agli enti locali

Stabiliti dal governo Musumeci criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali agli enti locali per redigere il Piano urbanistico generale (Pug). È stato firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale dell’Urbanistica il decreto che attua una norma introdotta nell’ultima legge di stabilità regionale, con cui l’assessorato regionale del Territorio stanzia i primi 500.000 euro da distribuire a Comuni, consorzi di Comuni e Città metropolitane per sostenere le spese per la redazione, la revisione e la rielaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici, dei piani attuativi e degli studi di settore specialistici affidati a professionisti, così come previsto dalla legge di Riforma urbanistica (n.19 del 13 agosto 2020). Il decreto prevede la concessione di un contributo fino al 30% delle spese ritenute ammissibili (compensi ai professionisti o indennità ai componenti degli uffici comunali incaricati della redazione del Pug; compensi ai professionisti incaricati degli studi propedeutici, in particolare studi agricolo-forestale e geologico con riferimento agli aspetti idrogeologici e di compatibilità idraulica, studi demografici, socio-economico, valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza ambientale), fermo restando la possibilità di richiedere un ulteriore finanziamento negli esercizi finanziari successivi. In particolare, vengono definite 3 fasce di contributi in relazione alla dimensione dei Comuni: fino a 125.000 euro per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e una superficie territoriale inferiore a 30 chilometri quadrati; fino a 150.000 euro per quelli con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti e per quelli con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ma con superficie superiore a 30 kmq; fino a 175.000 euro per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Le richieste di contributo saranno valutate sulla base di alcuni criteri di priorità: Comuni che decidono di redigere il Pug in forma associata, vetustà dello strumento urbanistico vigente, dimensione demografica, stato di avanzamento del Pug.