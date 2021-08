Per questione di centesimi di percentuale la Sicilia resta in bianco ed evita il giallo per altri 7 giorni

Questione di centesimi di percentuale. La Sicilia resta in bianco ed evita il giallo, almeno per altri 7 giorni. La Sicilia che era la più a rischio quindi evita il giallo per pochissimo, perché l’occupazione dei letti di terapia intensiva è di poco sotto il 10%. L’incidenza è sopra la soglia dei 50 casi per 100.000 abitanti ed in leggero aumento (è passata da 68 a 69) segno che si potrebbe essere vicini al picco di questa ondata. Nelle ultime 24 ore l’Isola conta 1.377 nuovi positivi, ben 380 in più rispetto a quelli di mercoledì e non accadeva di avere questo numero così elevato di contagiati dal 13 aprile scorso quando furono 1.384. L’incidenza continua ad aumentare: quella di ieri è all’8,4%, mentre mercoledì era al 6,6%. La regione fa peggio di Toscana (+844 positivi), Campania (+647) e Lombardia (+627). Per quanto riguarda la diffusione provinciale, epicentro dei nuovi contagi è Palermo 290, seguono Catania 283, Messina 81, Siracusa 141, Ragusa 124, Trapani 199, Caltanissetta 104, Agrigento 120, Enna 35. Crescono ancora i ricoveri: i pazienti con sintomi nei reparti di area medica sono 641 (20 in più di mercoledì), mentre nelle terapie intensive si è passati da 80 a 83. Gli attuali positivi sono 20.702. Mentre i guariti sono 376.