Musumeci bocciato dal garante sull’ordinanza anti covid, lui la difende

Il Garante della privacy disapprova senza se e senza ma la discussa ordinanza anti covid emessa dal governatore della Sicilia appena 48 ore fa per contenere i contagi, ma lo stesso Nello Musumeci la difende accoratamente, invece di fare dietrofront, come peraltro già accaduto di recente. La bocciatura è arrivata dal Garante della privacy che ha inviato alla Regione Siciliana una richiesta di informazioni in merito alle nuove disposizioni che impediscono l’ingresso negli uffici pubblici per chi è sprovvisto di green pass. Si tratta di disposizioni introdotte dall’ordinanza presidenziale del 13 agosto 2021, n. 84, nell’ambito delle misure di contrasto della pandemia covid. “Il decreto legge vigente – controbatte Musumeci – in coerenza con tutti i precedenti, affida al potere di ordinanza del presidente della Regione (soggetto attuatore del commissario nazionale per la emergenza) la disciplina di misure restrittive temporanee dettate da ragioni epidemiologiche. Questo è il caso, in diritto. E certamente è sotto gli occhi di tutti l’elevata incidenza del contagio nell’Isola”. E così la Regione risponderà ai rilievi anche perché il Garante ha ritenuto che la misura contestata fosse estesa ai luoghi privati aperti al pubblico e non soltanto agli uffici pubblici a sportello. “Seguendo la rigida interpretazione proposta – prosegue il presidente della Regione – al potere di ordinanza sarebbe affidato, come durante il lockdown, il diritto di vietare l’ingresso agli uffici pubblici, mentre non potrebbe essere concessa la sua regolamentazione. Comunque, non mi piacciono le polemiche, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria e quando sono pretestuose. E per tale ragione attenderemo la risposta del Garante prima di dare esecuzione alla misura”. Intanto il consenso elettorale verso Musumeci sta calando a vista d’occhio, a giudicare almeno dai poco “simpatici” commenti che si leggono a centinaia sui social.

LE REGOLE DELL’ORDINANZA DI MUSUMECI BOCCIATA DAL GARANTE DELLA PRIVACY

Il presidente della Regione Nello Musumeci detta nuove regole per arginare il rischio contagi e parte all’attacco dei no vax. La circolare entra in vigore alla vigilia di ferragosto e impone misure più rigide dopo il boom di casi, 1.101, in Sicilia e 13 morti nelle ultime ore. Il presidente della Regione parte innanzitutto dal caso dei no vax: “Oltre il 90% dei ricoverati in terapia intensiva – dice Musumeci – riguarda persone non vaccinate, numeri altissimi anche nei reparti di degenza ordinaria. Il protocollo per le cure domiciliari, così come avevamo promesso, è stato già approvato dal Comitato tecnico scientifico, ma non è possibile fare finta di niente: non è possibile pensare che i comportamenti individuali e i mancati controlli possano essere concausa di un calo di attenzione”. Le misure, nel dettaglio, sono un censimento dei no vax per permettere ai medici di contattarli singolarmente, l’istituzione di un punto vaccinale fisso per i comuni con una percentuale di immunizzati inferiore al 60 % e il tampone a pagamento per chi deve ottenere il Green pass. Scattano inoltre l’obbligo di mascherina all’aperto, il divieto di entrare negli uffici pubblici senza Green pass e il tampone obbligatorio per chi va a una festa (un matrimonio, un compleanno o una laurea) senza aver completato il ciclo di vaccinazione. La mascherina, inoltre, va sempre portata con sé: dev’essere indossata nei “luoghi particolarmente affollati” (che però non vengono definiti dal provvedimento) e nei luoghi turistici (che invece spetta ai sindaci indicare). Gli uffici pubblici, inoltre, potranno essere accessibili solo col Green pass: gli altri utenti potranno ricorrere alle modalità telematiche. I sindaci devono poi emettere ordinanze per disporre misure di contenimento come i divieti di falò in spiaggia e gli assembramenti. Ma anche i tamponi a pagamento per chi non è vaccinato e l’obbligo di test all’arrivo per chi atterra in Sicilia dagli Stati Uniti. Scatta quindi una stretta sulle feste provate: ai compleanni, ai matrimoni, alle lauree e a tutte le cerimonie private si potrà partecipare solo dopo aver effettuato un tampone. Chi ha completato il ciclo vaccinale, però, è esente.