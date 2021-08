Troppi positivi covid, pugno duro Musumeci: censimento ai no vax e nuove regole da seguire

Il presidente della Regione Nello Musumeci detta nuove regole per arginare il rischio contagi e parte all’attacco dei no vax. La circolare entra in vigore alla vigilia di ferragosto e impone misure più rigide dopo il boom di casi, 1.101, in Sicilia e 13 morti nelle ultime ore. Il presidente della Regione parte innanzitutto dal caso dei no vax: “Oltre il 90% dei ricoverati in terapia intensiva – dice Musumeci – riguarda persone non vaccinate, numeri altissimi anche nei reparti di degenza ordinaria. Il protocollo per le cure domiciliari, così come avevamo promesso, è stato già approvato dal Comitato tecnico scientifico, ma non è possibile fare finta di niente: non è possibile pensare che i comportamenti individuali e i mancati controlli possano essere concausa di un calo di attenzione”. Le misure, nel dettaglio, sono un censimento dei no vax per permettere ai medici di contattarli singolarmente, l’istituzione di un punto vaccinale fisso per i comuni con una percentuale di immunizzati inferiore al 60 % e il tampone a pagamento per chi deve ottenere il Green pass. Scattano inoltre l’obbligo di mascherina all’aperto, il divieto di entrare negli uffici pubblici senza Green pass e il tampone obbligatorio per chi va a una festa (un matrimonio, un compleanno o una laurea) senza aver completato il ciclo di vaccinazione. La mascherina, inoltre, va sempre portata con sé: dev’essere indossata nei “luoghi particolarmente affollati” (che però non vengono definiti dal provvedimento) e nei luoghi turistici (che invece spetta ai sindaci indicare). Gli uffici pubblici, inoltre, potranno essere accessibili solo col Green pass: gli altri utenti potranno ricorrere alle modalità telematiche. I sindaci devono poi emettere ordinanze per disporre misure di contenimento come i divieti di falò in spiaggia e gli assembramenti. Ma anche i tamponi a pagamento per chi non è vaccinato e l’obbligo di test all’arrivo per chi atterra in Sicilia dagli Stati Uniti. Scatta quindi una stretta sulle feste provate: ai compleanni, ai matrimoni, alle lauree e a tutte le cerimonie private si potrà partecipare solo dopo aver effettuato un tampone. Chi ha completato il ciclo vaccinale, però, è esente.