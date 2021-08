Progetto “Sport e salute” nella scuole: opportunità di lavoro

Sulla scia dei successi azzurri alle Olimpiadi di Tokyo, la scuola italiana si prepara a incentivare la passione nei confronti dello sport, e lo fa cominciando dai più piccoli. E così da settembre è prevista più attività motoria per un milione e mezzo di alunni delle elementari. E’ un progetto di “Sport e salute”, azienda pubblica controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Il programma prevede quasi 17 milioni che serviranno a migliorare la qualità e la quantità della disciplina sportiva nella scuola primaria. Per ottenere questo risultato, è prevista l’immissione in ruolo di insegnati specializzati che seguiranno 76.500 classi coinvolte nel progetto. Visto che in Italia ci sono 150.000 circa di scuole primarie vuol dire che una classe su 2 sarà coinvolta nel progetto che prevede un docente di ruolo laureato in Scienze Motorie che faccia fare educazione fisica ai bambini. Per i laureati in questa disciplina si prospettano dunque buone occasioni di lavoro. Di norma l’ora di attività motoria è stata affidata finora a maestri o maestre che non hanno una formazione specifica. L’importanza di una formazione specifica anche alle elementari è sottolineata da Pier Francesco Parra, docente universitario, responsabile medico delle squadre nazionali della Federazione italiana tennis (Fit) e coordinatore del tavolo ministeriale. “È un aspetto importante che va curato nelle fasce di età più basse”.