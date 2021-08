Il turismo e lo spettro zona gialla in Sicilia: 20% di disdette

La zona gialla che incombe sulla Sicilia fa paura ai turisti e già sono arrivate le prime disdette. Lo dicono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che stimano un 20% di rinunce tra chi si appresta a viaggiare in Sicilia. I sindacati chiedono quindi al governo di intervenire “al fine di non compromettere irreversibilmente la stagione turistica siciliana che, dopo la ripartenza, stava iniziando da qualche settimana a registrare segnali di ripresa. Quanto sta accadendo – aggiungono i sindacati – fa temere la prematura conclusione della stagione con le inevitabili nefaste ripercussioni sulle attività ricettive e non solo, soprattutto sulla tenuta dei livelli occupazionali”. Secondo i sindacati di categoria, infatti, la situazione di incertezza avrebbe gravi ripercussioni anche sulla situazione occupazionale e in particolare sugli stagionali.