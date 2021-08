Un dopo ferragosto in bianco per la Sicilia. Zona gialla rinviata di almeno una settimana

Un dopo ferragosto in bianco per la Sicilia. L’Isola evita la declassificazione da bianca in gialla grazie agli indicatori di ricoveri e terapie intensive occupate ancora rientranti nei parametri fissati dall’Istituto Superiore della Sanità. Il declassamento non ci sarà almeno fino a lunedì 23 quando potrebbe invece scattare la temuta zona gialla sia per la Sicilia sia per la Sardegna, che scontano, evidentemente, il grandissimo affollamento di turisti e di movimenti nel loro territorio. I flussi turistici si sono infatti spostati verso le due isole in particolar modo. In Sicilia al momento l’incidenza settimanale di nuovi casi è pari a 54,13 limitata ai primi tre giorni cioè dal 9 all’11 agosto La percentuale di posti occupati in area medica è al 14% La percentuale di posti occupati in terapia intensiva è all’8 % (+1% rispetto a martedì). La legge prevede che con il 10% di occupazione delle terapie intensive e il 15% dei posti letto in ricovero ordinario il passaggio in zona gialla avviene automaticamente.