Sicilia in fiamme: dichiarato lo stato di crisi e di emergenza

La Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per 6 mesi a causa degli incendi che continuano dalla fine di luglio a devastare la Sicilia. Nelle ultime settimane, l’intera Isola è stata infatti interessata da un’eccezionale ondata di incendi, centinaia di roghi nei boschi, nelle campagne incolte e in aree urbane che hanno prodotto gravi danni al patrimonio boschivo, all’agricoltura, all’allevamento e a edifici civili, rurali e industriali. Le alte temperature, previste anche nei prossimi giorni, possono produrre condizioni estremamente favorevoli per l’innesco e la propagazione di altri incendi. Da qui il provvedimento.