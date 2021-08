Covid: Sicilia a rischio zona gialla dopo ferragosto

A causa della situazione critica del covid, con il costante aumento di contagi e ricoveri, la Sicilia è destinata ad essere tra le prime regioni d’Italia a passare in zona gialla. 2 le date in cui potrebbe avvenire il passaggio: nella migliore delle ipotesi, con l’attuale ritmo di ospedalizzazioni, potrebbe scattare lunedì 23 agosto. Nella peggiore, invece, subito dopo ferragosto. Il report settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) conferma come “moderata ad alta probabilità di progressione” la classificazione del rischio nell’Isola, unica regione bollata con questo giudizio insieme all’Emilia Romagna.

LA SITUAZIONE NEL RAGUSANO

C’è un altro morto in provincia di Ragusa a causa del covid. Sale quindi a 283 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia. Ancora in aumento il numero di positivi: circa 1.800 di cui oltre 600 a Vittoria. Aumentano anche i ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa.