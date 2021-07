La Sicilia brucia: chiesto aiuto immediato al governo nazionale

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha chiesto al capo del governo Draghi la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile. La richiesta si è resa necessaria di fronte al grave rischio di incendi dovuto alla eccezionale situazione meteoclimatica che interessa l’Isola. L’eventuale riconoscimento dello stato di mobilitazione determinerebbe un concorso straordinario di risorse extraregionali sia in termini di uomini sia di mezzi appartenenti ai vigili del fuoco e al volontariato. Nel frattempo la Sicilia brucia ancora: prosegue il lavoro delle squadre a Catania, a Palermo e nel Siracusano dove gli incendi hanno devastato una vasta area del territorio. Le squadre dei vigili del fuoco, nel corso della notte, sono dovute intervenire sia nelle zone montane sia nelle località balneari, messe sotto assedio da numerosi roghi di matrice dolosa. Le fiamme si sono originate in prossimità dei monti Climiti, e ancora a Noto, Francofonte, Buccheri, Augusta e Agnone bagni. A Catania anche un noto lido della Playa è stato incenerito dalle fiamme e anche alcune case sono rimaste seriamente danneggiate. Situazione simile anche nel Siracusano, dove alcune famiglie, per motivi di sicurezza, sono state fatte evacuare dalle loro case ma, secondo il comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa, l’emergenza non è ancora finita. Ancora a Catania nella notte 150 persone erano rimaste bloccate dagli incendi in 2 delle zone marinare di villeggiatura a Catania, salvate da mezzi navali e da personale della Capitaneria di porto. Per fuggire alle fiamme si sono dirette verso la spiaggia dove sono state soccorse dalla guardia costiera prima con dei gommoni e poi trasbordate su alcune motovedette. Sul posto anche un rimorchiatore e un mezzo navale della Guardia di finanza. Le persone soccorse sono dei villaggi «Primosole» e «Azzurro». Alcuni di loro hanno perso la casa e saranno ospitati nel Palazzetto dello sport di piazza Spedini messo a disposizione dal Comune. Gli interventi sono stati coordinati dalla prefettura.