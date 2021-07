Oltre 700 nuovi positivi covid in Sicilia in 24 ore. Male Ragusa

Sono 719 i nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore in Sicilia su 14.046 tamponi processati, e il tasso di positività risale al 5,1% (mercoledì era 2,8%). È quanto emerge dal bollettino della Salute. La percentuale dei posti letto ordinari occupati in Sicilia da pazienti covid sale adesso al 9,1% e quella in terapia intensiva al 4,5%. Ancora numeri in peggioramento dunque in Sicilia e all’orizzonte potrebbero esserci nuove misure di contenimento per i comuni con più nuovi casi e meno vaccinati. Intanto nel Ragusano, secondo il report dell’Asp, il centro che ha fatto registrare il maggior numero di contagi attraverso il controllo tramite tamponi è Vittoria, con 27 positivi su un totale di 258 soggetti controllati (231 i negativi). Mentre a Ragusa sono stati eseguiti 163 test rapidi, che hanno fatto segnare 3 positivi e 160 soggetti negativi. A Comiso 174 i tamponi, con 9 positivi e i restanti 165 negativi. A Scicli 188 i tamponi eseguiti in totale, con 183 negativi e 5 positivi e a Comiso 9 positivi.