Almeno il 30% di disdette per le vacanze estive in Sicilia si registra in questi giorni anche a causa delle fosche previsioni sull’aumento dei casi di positività al covid, legato alla variante Delta e non solo. Si profila quindi una estate incerta per operatori turistici, strutture ricettive e vettori. Ma chi disdice le prenotazioni ha diritto a un rimborso? In linea di massima sì, ma non sempre. Alcune compagnie aeree, ad esempio, assicurano solo i voucher.