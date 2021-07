Covid in risalita: Sicilia indicata dall’Iss tra le 6 regioni a rischio

La Sicilia è compresa tra le 6 Regioni e le 2 province autonome classificate a rischio moderato nel monitoraggio settimanale Iss Ministero della Salute. Oltre all’isola, quelle sotto osservazione sono Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Sardegna e le due province di Trento e Bolzano. “Nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%: i ricoverati passano da 240 (29/06/2021) a 187 (06/07/2021). L’occupazione in aree mediche scende ulteriormente (2%) e i ricoverati passano da 1.676 (29/06/2021) a 1.271 (06/07/2021)”, spiega in una nota l’Iss. Nell’ultima settimana però in Sicilia i contagi vanno gradualmente aumentando: +17%. Una crescita relativamente moderata ma che inizia a destare qualche preoccupazione. A preoccupare è soprattutto la variante Delta. All’aeroporto di Palermo sono stati rilevati 15 nuovi casi di variante Delta diagnosticati nel giro di 3 giorni.