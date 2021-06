Sicilia in testa al calendario saldi estivi 2021: chi ben comincia…

La Sicilia sarà la prima ad inaugurare il calendario dei saldi estivi quest’anno: partono il 1° luglio e proseguiranno fino al 15 settembre. Per altre 15 regioni inizieranno sabato 3 luglio mentre in Puglia bisognerà attendere il 24 luglio, in Basilicata il 2 agosto ed il 16 luglio o il 13 agosto in Trentino-Alto Adige, a seconda dei comuni aderenti. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro, pari a 74 euro pro capite, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. Per questi saldi i commercianti si aspettano consumi in crescita rispetto allo scorso anno ma, soprattutto, una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web. Sarà comunque ancora necessario entrare nei negozi con la mascherina. Infatti, se è vero che dal 28 luglio l’obbligo delle mascherine è caduto in determinati spazi all’aperto (ad esempio occorrerà indossarla nelle aree esterne di strutture sanitarie), anche in zona bianca le mascherine andranno indossate all’interno dei negozi.