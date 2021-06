Incremento del 6% di vino imbottigliato in Sicilia: buon segnale

Dopo la sofferenza commerciale causata dai vari stop dovuti all’emergenza sanitaria, finalmente si registra un incremento del 6% di vino imbottigliato venduto nel periodo gennaio maggio 2021 rispetto all’anno precedente. Si tratta di oltre 41 milioni di bottiglie di vino immesse sia nel mercato italiano che internazionale tra gennaio a maggio, anche grazie alla riapertura di bar e ristoranti.

Un dato incoraggiante nel settore che fotografa la ripartenza delle aziende vitivinicole siciliane aderenti al Consorzio di tutela Doc Sicilia: lo scorso anno, infatti, l’unione regionale dei viticoltori, vinificatori e imbottigliatori che promuove i territori di produzione siciliani, aveva fatto segnare, tra gennaio e maggio, un totale di 38milioni e 770mila bottiglie recuperando di fatto il calo causato dai lockdown. Un dato che lascia ben sperare per 2021 in controtendenza rispetto al 2020 nel quale la produzione Doc Sicilia era scesa a poco più di 90milioni di pezzi, rispetto alle 96milioni di bottiglie commercializzate nel 2019. A trainare la produzione del brand regionale continuano a essere i più celebri tra i vitigni autoctoni: il Nero d’Avola, tra i rossi e il Grillo, tra i vini bianchi. Ancora tra i rossi riscontri positivi arrivano dai vini Frappato, mentre tra gli altri a bacca bianca le richieste si spalmano anche sullo Chardonnay e il Catarratto, una delle specie più coltivate in Italia e la più diffuso in Sicilia, con oltre 30mila ettari di vigneto dedicato. Buone notizie anche sul fronte della sostenibilità: la Sicilia detiene il vigneto bio più grande d’Italia, pari al 34% della superficie biologica nazionale, il doppio di quello della Puglia, e più del 75% della superficie vitata dell’isola viene coltivato selezionando e riducendo al massimo l’utilizzo di fitofarmaci. Insomma, mentre a livello europeo avanzano strane proposte di annacquamento del vino, la qualità resta al centro della produzione siciliana.