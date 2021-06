“Stop al genocidio dei migranti nel Mediterraneo”. Le città dell’accoglienza, in prima linea con gli sbarchi dei migranti difendono il “diritto alla vita e costruiscono una nuova visione del mondo fondata sul diritto alla mobilità degli esseri umani”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha guidato nel fine settimana “From the Sea to the City – A conference of cities for a welcoming Europe”, una due giorni per l’accoglienza in Europa dei migranti. Tra le città coinvolte anche Pozzallo insieme a Lampedusa ma Marsiglia, Tirana, Bergamo, Atene, Reggio Calabria, Bonn, Monaco. Le proposte dei primi cittadini sono state raccolte in un documento finale a firma comune che vuole essere permettere l’accoglienza diretta dei rifugiati nei comuni che vogliono aiutarli, a cui le istituzioni europee dovrebbero dare un sostegno finanziario, creare dei canali d’immigrazione legali, puntare sul diritto d’asilo, eliminare le zona di transito alle frontiere esterne e rafforzare la solidarietà. Città di frontiera e non, accomunate dalla cultura dell’accoglienza, provano così a fare breccia nell’Unione europea “finora rimasta indifferente di fronte ad un tema epocale”. Proposta una sorta di “operazione Mare nostrum in versione civile: la missione di salvataggio in mare dei migranti, attuata dalla Marina e dall’Aeronautica italiane a cavallo tra il 2013 e il 2014, può essere replicata mettendo a sistema le Ong, con il coinvolgimento dei volontari e delle amministrazioni comunali”.