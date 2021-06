Nel Ragusano più dosi di Moderna e Johnson e tagli su Pfizer

Nuove dosi di vaccino in arrivo in Sicilia. Nelle prossime ore saranno recapitate nuove forniture di vaccini anti covid, per un totale di 44.500 dosi. Si tratta nello specifico di 32.800 fiale Moderna e 11.700 Johnson & Johnson, in consegna nelle seguenti farmacie ospedaliere dell’Isola: Enna (rispettivamente 1.100 Moderna, 400 Janssen), Palermo (8.200, 3000), Erice (2.800, 1.000), Giarre (7.400, 2.600), Milazzo (4.100, 1.500), Siracusa (2.600, 900), Ragusa (2.100, 700), Agrigento (2.800, 1.000) e Caltanissetta (1.700, 600). Previsti invece a luglio tagli a Pfizer, ma la campagna di vaccinazione in Sicilia non dovrebbe risentirne.