Stabilizzazione Asu, la Regione torna di nuovo alla carica

La Regione torna alla carica sulla stabilizzazione degli Asu, respinta dal governo nazionale. L’assessore al lavoro Antonio Scavone e il vicepresidente della Regione e assessore all’Economia Gaetano Armao hanno riunito il tavolo di consultazione permanente sulle problematiche relative al personale impiegato in attività socialmente utili cui hanno partecipato le organizzazioni sindacali. Al centro dell’incontro, l’impugnativa, da parte del Consiglio dei ministri, dell’articolo 36 della Finanziaria regionale sulla stabilizzazione del personale che ha bloccato le assunzioni in pianta stabile. Il governo Musumeci ha manifestato l’impegno ad andare avanti nella maniera più veloce possibile per chiudere una delle pagine più buie del precariato storico. Parliamo di 4.571 risorse umane e professionali che sono diventate, nel tempo, indispensabili al normale funzionamento degli enti locali.