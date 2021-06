Sicilia quasi fallita: l’Isola è sul lastrico. E le tasse aumentano

Tutti i nodi vengono al pettine. Il ritorno alla “normalità” con la zona bianca mette in evidenza, per contrasto, il disastro per niente “normale” degli enti locali siciliani. Durante il lockdown tutte le amministrazioni si sono premurate per dare risorse e aiuti ii cittadini sotto varie fattispecie, tagli di tasse ed investimenti nei servizi sociali. La Sicilia si ritrova così a fare i conti con 43 enti locali in dissesto ed in pre dissesto (Modica tra questi). La situazione era già grave prima della pandemia ma sembra ora irrecuperabile o quasi a meno di interventi da Roma. Solo una trentina su 390 i comuni che hanno chiuso i bilanci per tempo, per tutti gli altri è notte fonda perché i soldi mancano e chi lo fa si inventa artifizi contabili, come introiti improbabili o aumentati a dismisura. Il disastro è stato calcolato in mezzo miliardo l’anno che si traduce in aumento delle tasse per i contribuenti e scadimento della qualità dei servizi. Lo dice la Corte dei conti nella sua relazione annuale sottolineando come un siciliano su tre vive in un comune in dissesto o pre dissesto. I sindaci, dal loro canto, non sembrano preoccuparsi più di tanto e tengono larghi i cordoni della borsa pur sapendo che alla fine tutto dovrà tornare. I sindaci siciliani hanno intanto chiesto un incontro al presidente del Consiglio, Mario Draghi per chiedere uno stanziamento straordinario di mezzo milione di euro l’anno per un triennio a favore degli enti locali siciliani. L’incontro tra la viceministra dell’Economia, il vicepresidente della Regione è in calendario giovedì a Roma ma il governo centrale non sembra propenso a sganciare altre risorse e chiederà, invece, responsabilità ai primi cittadini.